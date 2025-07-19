Бохум – Металіст 1925, Колос – ЛНЗ, матчі Металіста та Руху. Що подивитися 19 липня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня суботи
близько 11 годин тому
Черговим днем контрольних матчів стане субота, 19 липня. Львівський Рух проведе одразу два контрольні матчі. Суперниками «жовто-чорних» стануть друголіговий Куликів та представник Першої ліги Буковина. Стартову гру дня львів'яни проведуть об 11:00.
Центральна з двох ігор відбудеться у Винниках на навчально-тренувальній базі Руху. Це буде жовто-чорне дербі. Початок контрольного матчу о 16:00. Для Буковини це п’ятий спаринг на літніх зборах, попередні чотири завершилися впевненими перемогами із загальним рахунком 15:0. Чернівчани послідовно переграли Скалу 1911, Ужгород, Металіст та Епіцентр, а п’ять із п’ятнадцяти голів забив нападник Андрейчук.
Рух, який розпочав підготовку до сезону під керівництвом Івана Федика, вже провів п’ять контрольних зустрічей, у яких здобув одну перемогу, дві нічиї та двічі програв. Перед матчем з Буковиною львів’яни зіграють ще один спаринг проти клубу Куликів-Білка. Попри змішані результати, команда активно готується до нового сезону, поєднуючи тренування з матчевою практикою.
Пряма трансляція обох матчів буде доступна на YouTube-каналі RUH TV.
11:00 | Рух – Куликів. Пряма трансляція
16:00 | Рух – Буковина. Пряма трансляція
До того, контрольний матч проведе і Металіст. Харківська команда зустрінеться з СК Вільхівці з Другої ліги. Початок зустрічі о 14:00. Пряма трансляція доступна на офіційному YouTube-каналі клубу.
14:00 | Металіст – Вільхівці. Пряма трансляція
У Ковалівці на стадіоні Колос відбудеться п’ятий контрольний матч літнього міжсезоння для ЛНЗ. Черкаська команда зіграє проти місцевої команди, початок поєдинку – о 16:00. Після впевненої перемоги над Інгульцем із рахунком 5:0 підопічні Віталія Пономарьова прагнуть продовжити результативну серію. Попереду в ЛНЗ ще три домашні спаринги на власній базі перед стартом нового сезону.
Колос завершив минулий сезон УПЛ на десятому місці. Команда з Ковалівки вже неодноразово зустрічалася з ЛНЗ, і жодного разу не змогла здобути перемогу. Для обох клубів цей матч стане черговим етапом підготовки до кампанії 2025/2026.
16:00 | Колос – ЛНЗ. Пряма трансляція
Центральний матч ігрового дня відбудеться за кордоном. Металіст 1925 проведе п’ятий контрольний поєдинок на літньому зборі в Австрії. Суперником харків’ян стане команда, що грала у першій Бундеслізі у минулому сезоні – Бохум. Гра відбудеться на арені Зільберштадт у місті Швац і розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Поєдинок проходитиме у нестандартному форматі – чотири тайми по 30 хвилин. Стежити за перебігом матчу вболівальники зможуть у прямій трансляції на клубному YouTube-каналі Металіста 1925.