Сергій Стаднюк

Черговим днем контрольних матчів стане субота, 19 липня. Львівський Рух проведе одразу два контрольні матчі. Суперниками «жовто-чорних» стануть друголіговий Куликів та представник Першої ліги Буковина. Стартову гру дня львів'яни проведуть об 11:00.

Центральна з двох ігор відбудеться у Винниках на навчально-тренувальній базі Руху. Це буде жовто-чорне дербі. Початок контрольного матчу о 16:00. Для Буковини це п’ятий спаринг на літніх зборах, попередні чотири завершилися впевненими перемогами із загальним рахунком 15:0. Чернівчани послідовно переграли Скалу 1911, Ужгород, Металіст та Епіцентр, а п’ять із п’ятнадцяти голів забив нападник Андрейчук.

Рух, який розпочав підготовку до сезону під керівництвом Івана Федика, вже провів п’ять контрольних зустрічей, у яких здобув одну перемогу, дві нічиї та двічі програв. Перед матчем з Буковиною львів’яни зіграють ще один спаринг проти клубу Куликів-Білка. Попри змішані результати, команда активно готується до нового сезону, поєднуючи тренування з матчевою практикою.

Пряма трансляція обох матчів буде доступна на YouTube-каналі RUH TV.

11:00 | Рух – Куликів. Пряма трансляція

16:00 | Рух – Буковина. Пряма трансляція

До того, контрольний матч проведе і Металіст. Харківська команда зустрінеться з СК Вільхівці з Другої ліги. Початок зустрічі о 14:00. Пряма трансляція доступна на офіційному YouTube-каналі клубу.

14:00 | Металіст – Вільхівці. Пряма трансляція

У Ковалівці на стадіоні Колос відбудеться п’ятий контрольний матч літнього міжсезоння для ЛНЗ. Черкаська команда зіграє проти місцевої команди, початок поєдинку – о 16:00. Після впевненої перемоги над Інгульцем із рахунком 5:0 підопічні Віталія Пономарьова прагнуть продовжити результативну серію. Попереду в ЛНЗ ще три домашні спаринги на власній базі перед стартом нового сезону.

Колос завершив минулий сезон УПЛ на десятому місці. Команда з Ковалівки вже неодноразово зустрічалася з ЛНЗ, і жодного разу не змогла здобути перемогу. Для обох клубів цей матч стане черговим етапом підготовки до кампанії 2025/2026.

16:00 | Колос – ЛНЗ. Пряма трансляція

Центральний матч ігрового дня відбудеться за кордоном. Металіст 1925 проведе п’ятий контрольний поєдинок на літньому зборі в Австрії. Суперником харків’ян стане команда, що грала у першій Бундеслізі у минулому сезоні – Бохум. Гра відбудеться на арені Зільберштадт у місті Швац і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Поєдинок проходитиме у нестандартному форматі – чотири тайми по 30 хвилин. Стежити за перебігом матчу вболівальники зможуть у прямій трансляції на клубному YouTube-каналі Металіста 1925.

16:00 | Бохум – Металіст 1925. Пряма трансляція