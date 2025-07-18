Павло Василенко

Колос оголосив про підписання флангового півзахисника Ворскли Ібраїма Кане.

Контракт між 25-річним малійцем та ковалівським клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Кане виступав за Ворсклу з 2018 року з перервою на оренду в китайський Циндао і за цей час встиг зіграти у 159 матчах за полтавську команду, забивши 19 голів та оформивши 16 асистів.

За Колос в УПЛ Ібраїм може дебютувати вже 1 серпня, коли ковалівці в першому турі прийматимуть Кривбас. Початок зустрічі о 15:30.