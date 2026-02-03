Болонья не знайшла аргументів, як зупинити Мілан
«Россонері» не відпускають Інтер у відрив
42 хвилини тому
Фото - Getty Images
Болонья в заключному матчі 23 туру Серії А приймала Мілан. Гра завершилась з рахунком 0:3.
«Россонері» продемонстрували приголомшливу гру на стадіоні « Ренато Даль'Ара».
Перемогу команды Массіміліано Аллегрі забезпечили точні удари Лофтуса-Чіка, Нкунку та Рабьо.
Серія А. 23-й тур
Болонья - Мілан 0:3
Голи: Лофтус-Чік, 20, Нкунку, 39 (з пенальті), Рабьо, 48
Мілан після 23-х турів поступається 5 очок від лідируючого Інтера. Болонья - десята, набравши 30 балів.
Поділитись