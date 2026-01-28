Довбик міг стати гравцем Болоньї
Італійський клуб відмовився від такого варіанту після травми українця
близько 2 годин тому
Артем Довбик/фото: Рома
Український форвард Роми Артем Довбик був близьким до того, щоб змінити клуб та продовжити кар'єру в Болоньї. Про це повідомляє ÈTV.
За даними джерела, володар Кубка Італії планував відправити Тейса Даллінга в оренду і на його місце запросити 28-річного нападника римлян. Однак угода так і не відбулася і трансфер було зірвано через проблеми Довбика зі здоров'ям.
Цього сезону Артем Довбик зіграв 16 матчів на клубному рівні, записавши на свій рахунок три голи і дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість українського нападника у 20 мільйонів євро.