Мілан продовжив контракт з капітаном
Меньян залишається в клубі
14 хвилин тому
Майк Меньян / Фото - ФК Мілан
Мілан оголосив про продовження контракту з капітаном россонері Майком Меньяном, пише офіційний сайт клубу.
Після тривалих перемовин нова угода буде розрахована до літа 2021 року.
Меньян провів 188 матчів за Мілан і був однією з ключових фігур у здобутті Скудетто 2021/22 та Суперкубку Італії 2024 року.На індивідуальному рівні його було названо найкращим воротарем Серії А сезону 2021/22.
В цьому сезоні капітан Мілана відіграв 25 матчів% 20 пропущених, 11 кліншитів.
