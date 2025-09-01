Павло Василенко

Джанлуїджі Доннарумма незабаром офіційно стане гравцем Манчестер Сіті» Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони досягли принципової домовленості, і італійський воротар продовжить кар’єру в Англії.

Рішення про трансфер ухвалили після того, як Доннарумма не зміг домовитися з ПСЖ про новий контракт. Попри те що угода голкіпера чинна до літа 2026 року, парижани вирішили продати його вже зараз, щоб уникнути безкоштовного відходу в майбутньому.

Доннарумма пройде медогляд в Італії, де перебуває на зборі національної збірної, а після міжнародної паузи приєднається до нового клубу.

Прихід італійця означає, що Едерсон залишить «Етіхад» і продовжить кар’єру у Фенербахче.

Нагадаємо, Доннарумма перейшов у ПСЖ у 2021 році й відтоді провів 161 матч, 56 разів залишивши ворота «сухими». За даними Transfermarkt, його вартість оцінюють у 40 мільйонів євро.