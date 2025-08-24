Доннарумма досягнув домовленості з Манчестер Сіті щодо контракту
Тривають перемовини між клубами
близько 1 години тому
Джанлуїджі Доннарумма/фото: ПСЖ
Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма цього літа оголосив про свій вихід з паризького ПСЖ.
Головним претендентом на 26-річного воротаря вважається англійський Манчестер Сіті. Останнім часом клуби активно вели переговори, і ЗМІ повідомляють про досягнуту домовленість між гравцем та містянами щодо умов контракту.
Залишилося узгодити деталі з ПСЖ, а вартість трансферу, за очікуваними даними, становитиме менше ніж 50 мільйонів євро. При цьому реалізація угоди безпосередньо залежить від того, чи нинішній голкіпер Сіті Едерсон піде в турецький Галатасарай.