Павло Василенко

Джанлуїджі Доннарумма стоїть на порозі нового етапу у своїй кар’єрі. Воротар збірної Італії готується залишити ПСЖ, і хоча паризький клуб не отримає від угоди космічної суми, перехід 26-річного голкіпера все одно обіцяє стати однією з головних трансферних історій літа.

Манчестер Сіті вже давно шукає шляхи для перебудови свого воротарського штабу. Першим кроком став прихід Джеймса Траффорда з Бернлі, а тепер «містяни» зосередилися на Доннаруммі. Минулої п’ятниці італієць попрощався з уболівальниками ПСЖ – символічний жест, який лише підтвердив його швидкий відхід

За інформацією журналіста Фабріса Хокінса, угода перебуває на фінальній стадії. Очікується, що трансфер обійдеться Манчестер Сіті приблизно у 30 мільйонів євро. Попередня домовленість між клубами та самим гравцем уже досягнута.

Єдиною умовою для завершення операції залишається майбутнє Едерсона. Бразилець може опинитися у стамбульському Галатасараї, який шукає заміну легендарному Фернандо Муслері, однак переговори ще тривають.

Якщо перехід здійсниться, Манчестер Сіті стане лише третім клубом у кар’єрі Доннарумми після Мілана та ПСЖ. Портал Transfermarkt оцінює італійця у 40 мільйонів євро.