Павло Василенко

У третьому турі АПЛ Манчестер Сіті зазнав несподіваної поразки від Брайтона з рахунком 1:2.

Норвезький форвард Ерлінг Голанд відкрив рахунок у своєму 100-му матчі в Англійській Прем’єр-лізі, проте після перерви господарі поля перевернули гру. На 65-й хвилині пенальті холоднокровно реалізував Джеймс Мілнер. Цей гол зробив 39-річного англійця другим найстаршим бомбардиром в історії ліги.

Для підопічних Хосепа Гвардіоли це друга поразка в новому сезоні.

Переможний удар Брайтона завдав Браян Груда, вийшовши на заміну й реалізувавши контратаку на 89-й хвилині.

Тим часом Вест Гем нарешті здобув перші очки в сезоні, впевнено перемігши Ноттінгем Форест на виїзді – 3:0. Вирішальні події сталися наприкінці гри: відзначилися Джаррод Боуен, Лукас Пакета та Каллум Вілсон.

АПЛ, 3-й тур

Брайтон – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Мілнер, 67 (пен), Груда, 89, – Голанд, 34.

Ноттінгем Форест – Вест Гем – 0:3

Голи: Боуен, 84, Пакета, 88 (пен), Вілсон, 90+1.