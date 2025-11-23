Капітан Шахтаря Валерій Бондар поділився враженнями про те, як його команда зуміла розгромити Оболонь із рахунком 6:0 у поєдинку 13-го туру УПЛ.

«В принципі, і гра склалася, і, звісно, тренер дає завжди настанову, ми виходимо завжди й намагаємося це робити. Тому сказав не збавляти обертів і тиснути ще більше на суперника, швидко забирати собі м’яч, коли ми втрачаємо його, і проводити вже свою атаку.

Так, не було багато місця, скажімо так, але після 2-го і 3-го м’ячів уже, думаю, гра зовсім пішла інша, команді суперника вже було важко щось зробити, а ми, думаю, за рахунок того, що робили все те, що він нас вимагають, команда на полі дуже гарно все робила, енергійно і з гарною агресією», – розповів Бондар в ефірі УПЛ ТБ.