Павло Василенко

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар в інтерв’ю сайту Трибуна прокоментував матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи з Ільвесом (0:0).

«В нас було дуже багато моментів, щоб забити і один, і два, і три голи, щоб порадувати і вболівальників, і людей, які прийшли на футбол. Попри 6:0 в першому матчі, приїжджали сюди за перемогою. Розуміли, що це досить комфортний рахунок, але на кожен матч ми виходимо з високим настроєм, щоб перемогти», – сказав Бондар.

У наступній стадії кваліфікації Ліги Європи Шахтар зіграє з турецьким Бешикташем, який є грандом місцевого футболу. Ільвес продовжить свій шлях у Лізі конференцій (у другому раунді відбору) поєдинками з нідерландським АЗ.

Матчі «гірників» з Бешикташем заплановані на 24 і 31 липня.