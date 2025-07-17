Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем-відповідю першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса розповів, наскільки команда встигла сприйняти його ідеї.

Насправді ми працюємо з гравцями лише 23-й день. Це схоже на те, ніби вони все життя спали на одному боці, а тепер ми хочемо, щоб вони спали на іншому. Ми не кажемо, що те, що вони робили раніше, було неправильно. Просто це було інакше. А зараз ми просимо гравців про інші речі і хочемо бути успішними саме з тим, що пропонуємо.

Звісно, їм нелегко змінюватися, але ми віримо в наш шлях і в наші ідеї. Ми переконані, що саме ці принципи допоможуть «Шахтареві» досягти високого рівня. У нас є терпіння – і ми побачимо, що станеться у майбутньому.

Думаю, ми провели хороші збори. Звісно, непросто прокидатися о 7-й годині ранку і все це робити, але ми всі любимо футбол. А коли щось любиш, то можеш робити це в будь-який час, – повідомив Туран в інтерв’ю Tribuna.com.