Туран: «Ми не кажемо, мовляв те, що гравці Шахтаря робили до мене, було неправильним»
Наставник «гірників» розповів, наскільки йому вдалося донести до підопічних свої ідеї
близько 19 годин тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем-відповідю першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса розповів, наскільки команда встигла сприйняти його ідеї.
Насправді ми працюємо з гравцями лише 23-й день. Це схоже на те, ніби вони все життя спали на одному боці, а тепер ми хочемо, щоб вони спали на іншому. Ми не кажемо, що те, що вони робили раніше, було неправильно. Просто це було інакше. А зараз ми просимо гравців про інші речі і хочемо бути успішними саме з тим, що пропонуємо.
Звісно, їм нелегко змінюватися, але ми віримо в наш шлях і в наші ідеї. Ми переконані, що саме ці принципи допоможуть «Шахтареві» досягти високого рівня. У нас є терпіння – і ми побачимо, що станеться у майбутньому.
Думаю, ми провели хороші збори. Звісно, непросто прокидатися о 7-й годині ранку і все це робити, але ми всі любимо футбол. А коли щось любиш, то можеш робити це в будь-який час, – повідомив Туран в інтерв’ю Tribuna.com.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і слідкувати за прямою трансляцією гри можна вже сьогодні, 17 липня, на сторінці події Ільвес – Шахтар на Xsport. Початок – о 19:00.
Нагадаємо, у першій грі Шахтар розгромив Ільвес із рахунком 6:0.