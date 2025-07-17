Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана поділився очікуваннями від матчу-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса.

Звичайно, [у першій грі була] дуже важлива перемога в контексті нашої мети – потрапляння до основної стадії змагання, морального стану команди, натхнення для гравців. Перед кожною грою тренер наголошує, що ми маємо поважати суперника.

Попри те, що не був знайомий з Ільвесом, розумів також, що не варто недооцінювати команду. Наша звитяга дуже приємна. Сподіваюся, ми в матчі-відповіді зможемо повторити результат, а ще краще – поліпшити його.

Але наголошу, що ми це маємо робити з повагою. Ільвесом до певного моменту грав дуже пристойно. Я задоволений, що вдалося здобути таку перемогу, – заявив Сантана в інтерв’ю «Футболу 24».