Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана перед матчем-відповіддю першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса розповів про вимоги нового головного тренера Арди Турана.

Я можу зіграти на лівому фланзі, був досвід гри на вістрі атаки. Але все ж найбільш комфортно мені на полі праворуч. Що стосується взаємодії з Тураном, то він дуже багато підказує, особливо щодо його бачення системи.

Він хоче, аби вінгери перебували ближче до воріт суперника. Цього мені частенько бракує, бо тренер знає, що я люблю опускатися нижче, отримувати мʼяч із глибини.

Його бачення трохи відрізняється, тому на тренуваннях він наголошує, щоб я опинявся біля воріт суперника. Це дуже логічне його рішення, бо бачу в цьому сенс.

На це, щоправда, потрібен час і адаптація, хоча я націлений на прогрес і спробую цього сезону більше розкритися у своїй ролі та прогресувати на своїй позиції, – розповів Аліссон в інтерв’ю «Футболу 24».