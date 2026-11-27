Криза Вереса стала однією з головних тем останнього випуску програми та викликала дискусію між ведучими. Водночас у фінансовому питанні, за даними джерела, важливо розділяти кілька різних аспектів.

Фінансова ситуація у Вересі не є критичною з точки зору заборгованості перед футболістами. За інформацією «ТаТоТаке», рівненський клуб не має довгострокових боргів перед командою, однак досі не погасив фінансове зобов’язання перед Українською Прем’єр-лігою.

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Наразі клуб уже виплатив футболістам зарплату за вересень. У керівництві Вереса також планують найближчим часом закрити виплати за жовтень. Таким чином, тривалої заборгованості перед гравцями команди не накопичилося.

Окремо повідомляється, що президент Вереса Іван Надєїн не застосовував до футболістів штрафних санкцій за результати конкретних матчів. Зокрема, гравців не карали фінансово після поразки від Буковини.

Водночас футболісти самі втрачають передбачені преміальні, коли команда не здобуває перемогу. Тому відсутність позитивних результатів безпосередньо позначається на їхніх доходах, але це не є штрафами з боку керівництва клубу.

Водночас у Вереса залишається борг перед УПЛ. Йдеться приблизно про один мільйон гривень, які клуб має сплатити як внесок за суддівське обслуговування матчів чемпіонату. Це зобов’язання поки не погашене, однак керівництво рівненської команди розраховує розрахуватися з лігою до завершення першого кола.

Автогол голкіпера та три м'ячі після перерви. Буковина обіграла Верес у Рівному.