Автогол голкіпера та три м'ячі після перерви. Буковина обіграла Верес у Рівному
Команда з Рівного зазнала шостої поразки поспіль
У поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги чернівецька Буковина на виїзді перемогла рівненський Верес.
Господарі вийшли вперед у середині першого тайму завдяки автоголу — м'яч відрикошетив від стійки у спину голкіперу чернівчан Герману Пенькову та влетів у ворота.
У другому таймі підопічні Сергія Шищенка перевернули хід матчу. Влучні удари Віталія Груші, Євгена Підлепенця та Данила Кравчука принесли гостям три очки.
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УПЛ. 13-й тур
Верес – Буковина – 1:3
Голи: Пеньков, 21, аг – Груша, 50, Підлепенець, 62, Кравчук, 64
У наступному турі УПЛ Верес 29 листопада зіграє проти Кривбаса, а Буковина 30 листопада прийматиме Шахтар.
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