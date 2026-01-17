Боруссія Д вистраждала перемогу над останньою командою Бундесліги
Санкт-Паулі ледь не замахнувся на камбек
близько 2 годин тому
Фото - Боруссія Д
Боруссія Д влаштувала гольову перестрілку із Санкт-Паулі в поєдинку 18 туру Бундесліги. Матч у Бремені завершився з рахунком 3:3.
Господарі примудрились розтринькати перевагу в два голи. Коли здалося, що аутсайдер першості поїде до Гамбурга з очками, Баєр заробив на собі пенальті.
Перевірка на VAR підтвердила факт порушення правил в штарфному Санкт-Паулі. Капітан Дортмунда Джан виконав 11-метровий, подарувавши несамовиту радість «Вестфаленштадіону».
Бундесліга. 18 тур
Боруссія Д - Санкт-Паулі 3:2
Голи: Брандт 45+1, Адеємі 54, Джан 90+6 (з пенальті) – Сендс 62, Джонс 72