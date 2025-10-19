У першому поєдинку туру зійшлися сусіди по таблиці Фрайбург та Айнтрахт. Господарі відкрили рахунок уже у дебюті матчу, але до перерви опинилися позаду: Буркардт оформив дубль та перевернув хід зустрічі.

У другій половині Фрайбург володів ініціативою та постійно тиснув на ворота суперника, проте франкфуртці стійко оборонялися. Здавалося, Айнтрахт вивезе перемогу, але за кілька хвилин до закінчення основного часу Гріфо врятував команду, блискуче реалізувавши штрафний.

Бундесліга, 7-й тур

Фрайбург – Айнтрахт – 2:2

Голи: Шерхант, 2, Гріфо, 87 – Буркардт, 18, 38

У наступній зустрічі Хоффенхайм на виїзді несподівано розгромив Санкт-Паулі. Перша половина пройшла без забитих м'ячів, але після перерви гості влаштували гольове шоу, відправивши у ворота господарів три м'ячі.

Варто зазначити, що під завісу матчу господарі все ж таки вразили ворота суперника, проте взяття виявилося скасовано через офсайд.

Бундесліга, 7-й тур

Санкт-Паулі – Хоффенхайм – 0:3

Голи: Туре, 54, Крамаріч, 59, Прьомель, 80