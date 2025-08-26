Боруссія Дортмунд і Ніко Ковач домовились про продовження співпраці, повідомляє офіційний сайт клубу.

53-річний фахівець поставив підпис під угодою, яка розрахована до 30 червня 2027 року.

Ковач і його тренерський штаб прийняли команду минулої зими, коли клуб займав 11 місце в Бундеслізі, і завдяки шаленому фінішному ривку знову вивели Боруссію до Ліги чемпіонів.

Новий сезон Боруссія Д розпочала з нічиєї проти Санкт-Паулі в 1 турі Бундесліги (3:3).

