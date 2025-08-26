Ротань переконав екслідера Олександрії приєднатись до Полісся
Деталі можливого переходу
близько 1 години тому
Володимир Шепелєв / Фото - ФК Олександрія
Володимир Шепелєв наблизився до переходу в Полісся півзахисника Володимира Шепелєва, який перебуває в статусі вільного агента.
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Шепелєв кілька днів тому хавбек був близьким до укладання контракту з одним з чеських клубів. Однак різко змінив своє рішення.
Шепелєв навесні допоміг Ротаню привести Олександрію до срібних нагород УПЛ минулого сезону. З літа футболіст перебуває без клубу.
Вирішальні битви за Лігу чемпіонів, старт Ярмолюка у Кубку ліги. Що подивитися 26 серпня?