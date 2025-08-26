Павло Василенко

Футбольна Європа отримала гучну новину: багаторічний гравець мадридського Реала Лукас Васкес несподівано змінює Іспанію на Німеччину. Його новим клубом стане Баєр Леверкузен.

Після відходу Джеремі Фрімпонга до Ліверпуля «аптекарі» шукали гідну заміну на правий фланг оборони. Кілька основних трансферних цілей зірвалися, і тоді Ерік тен Гаг вирішив діяти нестандартно. За інформацією Фабріціо Романо, наставник Баєра особисто вийшов на контакт із Васкесом.

34-річний іспанець був без клубу з липня, коли завершився його контракт із Реалом. Здавалося, що захисник залишиться в Іспанії, але доля приготувала інший сценарій. Уже пройшовши медичне обстеження, він погодив умови контракту з німецьким клубом і підпише угоду найближчим часом.

Це стане першим міжнародним викликом у кар’єрі Васкеса. До цього він усе життя провів у складі «вершкових», за винятком короткої оренди в Еспаньйолі. За даними Transfermarkt, його нинішня ринкова вартість оцінюється у 3 мільйони євро.