Павло Василенко

Перед 46 275 глядачами бразильський Палмейрас та португальський Порту продемонстрували атакуючий футбол у матчі першого туру Клубного чеміонату світу, але чудова гра воротарів не дозволила забити жодного м'яча.

Героєм матчу, безперечно, став воротар Порту Клаудіу Рамос, який своїми сейвами кілька разів урятував свою команду.

Палмейрас на чолі з Абелем Феррейрою домінував в атаці, але не зміг реалізувати свої можливості. Естеван, якого вболівальники визнали гравцем матчу, був одним із найактивніших гравців на полі та створив загрозу перед воротами Порту.

Після першого туру групи А усі чотири команди мають по одному очку. Крім Палмейраса і Порту в таблиці також є єгипетський Аль-Ахлі і американський Інтер Майамі, які також зіграли внічию 0:0. Це означає, що боротьба за вихід до наступного етапу турніру залишається відкритою.

Клубний чемпіонат світу, 1-й тур

Група А

Палмейрас – Порту – 0:0