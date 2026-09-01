Колишній воротар київського Динамо Денис Бойко в Instagram відреагував на суперечливі суддівські рішення в епізодах із голами Шахтаря та Буковини.

Ексфутболіст не розуміє, чому взяття воріт Шахтаря у матчі проти Полісся (0:2) було скасовано через фол, тоді як гол у ворота Динамо, забитий у моменті за участю голкіпера В’ячеслава Суркіса, арбітр визнав легальним.

А тепер, будьте такі ласкаві, поясніть мені, далекому від футболу і воротарської гри: де фол, а де – ні?!

Я зараз не намагаюсь когось виправдати або звинуватити. Мені цікаве виключно трактування моменту. Хочу знайти лише справедливість і послідовність…