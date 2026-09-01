Бойко натякнув, що Суркіса не варто звинувачувати у другому пропущеному м'ячі з Буковиною
Ексголкіпер Динамо навів приклад матчу Полісся проти Шахтаря
Денис Бойко. Фото: ФК Динамо Київ
Колишній воротар київського Динамо Денис Бойко в Instagram відреагував на суперечливі суддівські рішення в епізодах із голами Шахтаря та Буковини.
Ексфутболіст не розуміє, чому взяття воріт Шахтаря у матчі проти Полісся (0:2) було скасовано через фол, тоді як гол у ворота Динамо, забитий у моменті за участю голкіпера В’ячеслава Суркіса, арбітр визнав легальним.
А тепер, будьте такі ласкаві, поясніть мені, далекому від футболу і воротарської гри: де фол, а де – ні?!
Я зараз не намагаюсь когось виправдати або звинуватити. Мені цікаве виключно трактування моменту. Хочу знайти лише справедливість і послідовність…
Поділитись