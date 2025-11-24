Колишній воротар Динамо Денис Бойко, котрий нині працює експертом на телебаченні, зізнався, що не може розібратися в причинах нинішнього спаду київської команди.

Він також наголосив, що колектив Олександра Шовковського почав демонструвати змістовну гру у матчі проти Колоса (1:2) лише після того, як двічі пропустив.

«Динамо, і це проблема, за всю осінь один нормальний показовий матч для себе – з Кривбасом. Вийшли, забили три голи і все гаразд. Не знаю, що відбувається з Динамо, що вони на перший тайм виходять і починають грати після того, як пропускають. Не розумію, чому не можна грати так, як у другому таймі, з перших хвилин», – сказав Бойко для Футбол 360.

Після 13 турів Динамо має в активі 20 очок і посідає шосту позицію у таблиці Української Прем'єр-ліги. Відставання від лідера донецького Шахтаря вже досягло десяти балів.