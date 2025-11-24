Михайло Цирук

З пʼятниці по неділю відбулося більшість поєдинків 13 туру УПЛ, який знову приніс нам кілька відвертих несподіванок та одна гучна сенсація. Київське Динамо вперше в історії програло три матчі УПЛ поспіль, Шахтар розтрощив Оболонь, хоча перший тайм цілком міг завершитися внічию, а Кривбас та Полісся втратили важливі очки в боротьбі за єврокубки. Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки ігрового вікенду в українській національній першості.

Полтава - ЛНЗ 0:2

Відкривали програму туру в Кропивницькому, де остання команда турнірної таблиці, Полтава, приймала одного з лідерів та головне відкриття чемпіонату - черкаський ЛНЗ. Передбачити результат цього матчу було не важко, і гості прогнозовано легко розібралися з суперником.

Обидва голи у складі своєї команди забив нестримний Проспер Оба, і це допомогло йому на добу стати одноосібним лідером бомбардирських перегонів УПЛ. Ну а ЛНЗ продовжує залишатися головним переслідувачем донецького Шахтаря, тримаючи відстань у 4 очки.

Карпати - Металіст 1925 1:2

Після успішної серії, тривалістю понад місяць, це таки сталося: Карпати знову програли в футбол. Кривдником львівʼян на рідному стадіоні Україна став харківський Металіст 1925, якому цей успіх був дуже потрібен, адже підопічні Младена Бартуловича не перемагали в чемпіонаті аж з 28 вересня.

Доля зустрічі визначилася у пів години з 21 по 51 хвилину, у які команди влаштували гольову перестрілку. Розпочав її Антюх, наприкінці першого тайму за господарів відповів Бруніньйо, та на старті другої половини той таки Антюх оформив дубль. Карпати мали вдосталь часу, аби відігратися, проте не змогли, тож у підсумку - 1:2.

Колос - Динамо 2:1

Яким би фінансово та кадрово потужним, на фоні більшості своїх суперників, не було київське Динамо, без виконання абсолютно простих та базових речей під час роботи в обороні воно й надалі залишатиметься командою, яка може втратити очки будь з ким. Голи, які кияни пропустили в Ковалівці, не має право пропускати жоден клуб, що поважає себе, не говорячи вже про чемпіона та гранда.

Ну не може звичайне вибивання мʼяча вперед ставати проблемою для найперспективнішого центрбека команди, гравця національної збірної та людини, яку біло-сині розраховують дорого продати. Не може гравець суперника отримувати мʼяч на лінії штрафного та спокійно, без жодного спротиву пробивати в кут. Без виконання цього базового мінімуму все інше просто не має сенсу.

Колосу однозначно варто віддати належне за агресивний старт: у перші 10-15 хвилин підопічні Костишина грали з чемпіоном на рівних, і нехай перший забитий гол Климчука прийшов нізвідки, і став наслідком тотальної некомпетентності центру захисту киян, таким початком гри господарі точно заслужили на подібний подарунок.

Далі Динамо прокинулося, перехопило ініціативу, мало кілька моментів, які активно створював Буяльський, але пропустило безглуздий другий гол, яким поставило себе в дуже складне становище. Климчук, до слова, завдяки цьому точному удару наздогнав Оба у рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонату: в обох тепер по 7 мʼячів.

Далі сценарій гри був очікуваним: Динамо тисло, Колос чекав на завершення поєдинку. На старті другого тайму ще один чудовий шанс змарнував Буяльський, влучивши у стійку, а відіграти перший з двох мʼячів вдалося надто пізно: на 86 хвилині Огунданда після прострілу Піхальонка заніс мʼяч у ворота.

Нігерієць взагалі міг стати головним героєм матчу: за кілька хвилин після голу класно подав на Кабаєва, той пробив акцентовано, але прямо в руки голкіперу. Тож Динамо зазнало третьої поспіль поразки в УПЛ, і тепер уже навіть не вибуло з чемпіонської гонки, а ускладнило собі боротьбу за єврокубки.

Оболонь - Шахтар 0:6

Якщо ви не дивилися цей матч, то побачивши підсумковий рахунок навряд чи повірите, що у перші пів години у Шахаря не виходило нічого. Але це так: гірники включилися у гру з 30 хвилини, і Оболоні одразу стало непереливки. Пивовари були дуже близькими до того, аби завершити перший тайм у нічию, але пропустили прикрий мʼяч від Бондаря уже в компенсований час.

Прикрий, зокрема, тим, що на початку гольової атаки голкіпер господарів Федорівський отримав удар по голові, і кілька разів сигналізував про це арбітру, та Олександр Шандор на це не зважав. Мабуть, воротарю варто було зіграти хитріше та просто сісти на газон, після чого гру, з величезною ймовірністю, зупинили б. Та минулого вже не повернеш.

Гол у роздягальню повністю знищив Оболонь. Напевно, через те, що, на думку киян, він був несправедливим, бо, наприклад, аналогічний гол на останніх секундах перед перервою від Динамо пивоварів не зламав.

На другий тайм команда Антоненка просто не вийшла, а Шахтар куражився як міг: забивали Тобіас, Мейрелліш, Егіналду, Ісаке Сілва та Еліас. З 56 хвилини Оболонь ще й грала в меншості після вилучення Суханова, однак його наявність на полі все одно б уже мало що змінила.

Кривбас - Верес 2:2

Забув про те, що матч триває 90 хвилин, і криворізький Кривбас. Забивши у ворота Вереса два голи зусиллями Задераки та Конате ще до 36 хвилини, підопічні Патріка ван Леувена вирішили, що справу зроблено, однак Верес так не вважав. Головним героєм гостей став Владислав Шарай, який по перерві зумів оформити дубль та приніс своїй команді складну та важливу нічию. Ну а господарі втратили шанс підійнятися на 4 місце в турнірній таблиці, тож поки побудуть на пʼятому.

Полісся - Епіцентр 0:0

Шанс наздогнати за очками ЛНЗ втратило житомирське Полісся. Підопічні Руслана Ротаня переважали суперника в домашньому матчі проти Епіцентру, проте забити в його ворота так і не змогли, тож у підсумку - нічия 0:0, яка не дозволила вовкам відірватися від четвертого Колоса на більш комфортну відстань.

Рух - Кудрівка 4:2

Справжні емоційні гойдалки влаштували одне для одного львівський Рух та Кудрівка. Після першого тайму здавалося, що господарі доведуть цю гру до спокійної перемоги, адже голи Клайвера та Фала дозволили піти на перерву з комфортною перевагою 2:0.

Та в другій половині гри команда Івана Федика ледь не повторила помилку Кривбасу. На старті другого тайму гості шокували Рух голами Овусу та Козака. Та, на щастя для львівського клубу, у нього ще був час оговтатися. На 57 хвилині Квасниця знову повернув перевагу жовто-чорним, а за три хвилини до завершення основного часу Фал зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

Перша перемога з початку жовтня дозволила Руху залишити зону прямого вильоту, та чи вдасться втриматися там за підсумками туру - стане відомо після сьогоднішнього матчу Зорі та Олександрії.

Матч Зоря - Олександрія відбудеться у понеділок, 24 листопада. Початок зустрічі - о 18:00.

У матеріалі використані фото Getty Images, УПЛ