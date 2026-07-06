Сергій Разумовський

Тоттенгем оголосив про підписання центрального півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. Про перехід 26-річного італійського футболіста повідомила пресслужба лондонського клубу.

Деталі угоди шпори офіційно не розкривають. Водночас раніше The Athletic повідомляв, що трансфер Тоналі може обійтися Тоттенгему у 100 мільйонів фунтів, що становить приблизно 117 мільйонів євро. Якщо ця інформація підтвердиться, італієць стане найдорожчим придбанням в історії клубу.

Цього літа Тоттенгем уже оновлював власний трансферний рекорд, придбавши Матеуша Фернандеша у Вест Гема за 85 мільйонів фунтів. Однак потенційний перехід Тоналі перевершить цю суму та стане новим рекордом для лондонців.

Сандро Тоналі виступав за Ньюкасл із літа 2023 року. Тоді англійський клуб заплатив Мілану за італійського хавбека 60,8 мільйона євро. У минулому сезоні півзахисник провів 53 матчі, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Загалом у складі сорок Тоналі зіграв 110 поєдинків, у яких відзначився 10 голами та 9 асистами. Також він допоміг Ньюкаслу здобути перший за 70 років внутрішній трофей — у сезоні-2024/25 команда виграла Кубок англійської ліги.