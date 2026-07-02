Павло Василенко

Лондонський Тоттенгем офіційно оголосив про підписання півзахисника збірної Португалії Матеуша Фернандеша з Вест Гема. За 21-річного футболіста «шпори» заплатили 85 мільйонів фунтів стерлінгів, що стало рекордним трансфером в історії клубу.

Після переходу португалець не приховував емоцій. За його словами, вирішальну роль у виборі нового клубу відіграв головний тренер Роберто Де Дзербі.

Своєю чергою Де Дзербі наголосив, що давно стежив за молодим півзахисником і високо цінує його універсальні якості.

Фернандеш перейшов до Вест Гема лише в серпні 2025 року із Саутгемптона за 44 мільйони євро. Попри виліт «молотобійців» до Чемпіоншипу, португалець провів яскравий сезон, забивши п'ять м'ячів і віддавши п'ять результативних передач у 42 матчах. Також на його рахунку один поєдинок у складі національної збірної Португалії.