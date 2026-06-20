Сергій Разумовський

Максим Брагару залишає київське Динамо та продовжить кар’єру в житомирському Поліссі. Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

23-річний український півзахисник уже виступав за Полісся минулого сезону на правах оренди. Тепер ідеться про повноцінний трансфер. Хоча офіційні деталі угоди наразі не розкриваються, раніше повідомлялося, що перехід Брагару може обійтися житомирському клубу приблизно у два мільйони євро. Він підписав контакт до літа 2029 року.

Бажаємо Максиму Брагару успіхів у подальшій кар'єрі 🤝 ФК Динамо Київ

Брагару перейшов до Динамо влітку 2024 року з Чорноморця. Тоді трансфер півзахисника коштував киянам близько 300 тисяч євро. У складі Динамо Максим провів 27 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Після цього футболіст виступав за Полісся на правах оренди. У житомирській команді він провів 29 поєдинків, відзначившись п’ятьма голами та п’ятьма асистами. Таким чином, Брагару повертається до Полісся вже як повноцінний гравець команди, якщо інформація про остаточний трансфер підтвердилася офіційно.

Раніше Динамо продало півзахисника Олександра Яцика до Харкова.