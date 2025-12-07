Брайтон та Вест Гем завершили очне протистояння внічию 1:1. Усі ключові події припали на другу половину зустрічі. На 80-й хвилині захисник Брайтона Ван Геке, намагаючись головою скинути м'яч на партнера, відправив його у напрямку Данка.

Цим скористався Вілсон, який перехопив снаряд і, хоч і віддав не найзручніший пас на Боуена і капітан гостей у шпагаті зумів пробити точно між голкіпером.

Вже компенсований час господарі відновили рівновагу. Після плутанини у штрафному майданчику першим на м'ячі виявився Ван Геке, який виправився точною передачею на Рюттера, а француз з близької дистанції переграв голкіпера Ареола.

Суддя уважно вивчав епізод на можливу гру рукою, проте підсумкове рішення зарахувати взяття воріт залишилося чинним.

АПЛ, 15-й тур

Брайтон — Вест Гем 1:1

Голи: Рюттер, 90+1 - Боуен, 73