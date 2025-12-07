Український захисник Евертона Віталій Миколенко увійшов до числа найкращих флангових оборонців англійської першості за кількістю точних передач до атакуючої третини поля в нинішній кампанії 2025/26, повідомляють дані DataMB.

На рахунку футболіста 54 точні передачі вперед. Більше цього показника зуміли досягти лише троє конкурентів: Матеуш Нунес із Манчестер Сіті має 73 вдалі паси, гравець Тоттенхема Педро Порро відзначився 61 точною передачею, а Ріс Джеймс, який представляє Челсі, записав на свій рахунок 60.

Замикає першу п'ятірку Марк Кукурелья, який виступає за Челсі, який відстає від Миколенка всього на один пас і у нього 53 точні передачі до зони атаки.

Флангові захисники АПЛ з найбільшою кількістю точних передач в зону нападу

73 – Матеуш Нунес (Манчестер Сіті) 61 – Педро Порро (Тоттенгем Готспур) 60 – Ріс Джеймс (Челсі) 54 – Віталій Миколенко (Евертон) 53 – Марк Кукурелья (Челсі)

Раніше Миколенко допоміг Евертону увірватись в зону єврокубків.