Миколенко увійшов до топ-5 рейтингу АПЛ серед флангових захисників
Український захисник має високу точність передач в зону нападу
близько 1 години тому
Український захисник Евертона Віталій Миколенко увійшов до числа найкращих флангових оборонців англійської першості за кількістю точних передач до атакуючої третини поля в нинішній кампанії 2025/26, повідомляють дані DataMB.
На рахунку футболіста 54 точні передачі вперед. Більше цього показника зуміли досягти лише троє конкурентів: Матеуш Нунес із Манчестер Сіті має 73 вдалі паси, гравець Тоттенхема Педро Порро відзначився 61 точною передачею, а Ріс Джеймс, який представляє Челсі, записав на свій рахунок 60.
Замикає першу п'ятірку Марк Кукурелья, який виступає за Челсі, який відстає від Миколенка всього на один пас і у нього 53 точні передачі до зони атаки.
Флангові захисники АПЛ з найбільшою кількістю точних передач в зону нападу
- 73 – Матеуш Нунес (Манчестер Сіті)
- 61 – Педро Порро (Тоттенгем Готспур)
- 60 – Ріс Джеймс (Челсі)
- 54 – Віталій Миколенко (Евертон)
- 53 – Марк Кукурелья (Челсі)
Раніше Миколенко допоміг Евертону увірватись в зону єврокубків.