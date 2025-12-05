Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов входить до основних претендентів на перехід у зимовий трансферний період.

Як повідомляє Trabzonspor France, серйозний інтерес до українця виявляє Наполі, який розглядає можливість укладання угоди та готовий викласти за центрбека суму понад 20 мільйонів євро. Офіційний запит поки не надсилався, проте стверджується, що футболіст вже максимально близький до потенційного переїзду до Італії.

Нинішнього сезону 23-річний Батагов провів 14 матчів за турецький клуб і відзначився двома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Сікан покине Трабзонспор та стане гравцем бельгійського клубу.