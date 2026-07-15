Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко розповів про свої думки перед матчем-відповіддю першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Університаті Клуж. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Зараз усі команди готові грати що три дні, до того ж сезон лише розпочався. Можливо, пауза нам на руку, а, можливо, навпаки, в суперників кращий тонус. «Університатя» в суперкубковій грі дещо змінила склад порівняно з нашим матчем.

Не хочеться робити гучні заяви перед грою. Завтра все вирішиться на футбольному полі. Подивимося, хто буде кращим - сподіваюся, що наша команда. 20 тисяч уболівальників? - Ми не вперше граємо при заповнених трибунах, це не новина. Очікуємо на гарну атмосферу та сподіваємося перемогти.

Не хотілося б виділяти окремі персоналії. «Університатя» як команда загалом провела дуже непоганий матч: не дозволила нам забити м’яч, оборонялася впродовж 90 хвилин та створювала моменти. Ми допустили такий результат у першому поєдинку через власні помилки, тому хочемо розпочати цю гру голом та завершити перемогою.