Півзахисник Динамо Володимир Бражко підбив проміжні підсумки зборів у Австрії, а також прокоментував поразку від Мідтьюлланна (1:3) та нічию з Вест Бромвічем (1:1). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Настрій хороший, почуваюся добре, з кожним днем набираємо кращу форму. Задоволений, бо тренування цікаві – є силова робота, що дуже важливо для підготовки до нового сезону та кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренерський штаб поєднує силові, тактичні та ігрові серії – на тренуваннях є баланс. Звісно, міні-турніри – це цікаво, адже присутній змагальний дух. Турнір між трьома-чотирма командами дуже захопливий, завжди є інтрига 😁.

Склад команд постійно змінюється та перемішується, тому кожного разу буває по-різному. Але перемогти хочуть усі – і на тренуваннях, і в іграх. Позаду два спаринги з хорошими суперниками, у яких я брав участь – на фоні таких команд цікаво себе проявити, спробувати свої сили як індивідуально, так і командно. У таких матчах добре видно і хороші дії, і недоліки, вони дають інформацію, кому які компоненти потрібно покращувати.

Думаю, і Мідтьюлланн, і Вест Бромвіч – сильні команди з хорошою тактикою, схемою гри. Цікаво було грати з англійцями, у яких більш силовий стиль гри, але вони також й багато бігають. Мідтьюлланн – більш тактична команда, вони добре пресингували, проводили швидкі атаки й контратаки. Щодо порівняння з кваліфікацією Ліги чемпіонів, поки що важко сказати, адже ми ще не знаємо нашого суперника. Коли він визначиться, будемо розбирати. Думаю, там теж буде дуже достойний рівень команди.

Наша група молодіжних збірників доєдналася до команди трохи пізніше, але думаю, ми вже вийшли на потрібний рівень, щоб працювати в загальній групі. Ми пропустили небагато – відпочивали лише 10 днів, це менше, ніж основна частина команди. Вже зіграли по 60 і 30 хвилин, думаю, кожен з нас добре почувається, принаймні я – точно і готовий працювати далі.