Динамо провело матч з англійським клубом
Команди сильнішого не визначили
близько 2 годин тому
Фото: ФК Динамо
Динамо у Словенії зіграло свій четвертий матч в рамках передсезонної підготовки, на цей раз зустрівшись з англійським Вест Бромвичем. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.
У першому таймі команди не могли відкрити рахунок, однак у другій половині гри центральний захисник Вест Брома Нет Філліпс пробив ворота киян. Однак, Владислав Ванат через 20 хвилин після цього відновив рівновагу, що і протрималася до кінця матчу.
Відзначимо, що раніше команда Олександра Шовковського двічі зіграла з угорським клубом Кішварда (0:2, 3:0) та поступилася данському Мідтьюлланду (1:3).
Контрольний матч
Динамо – Вест Бромвич – 1:1
Голи: Ванат, 76 – Філліпс, 56.