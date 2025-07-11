Павло Василенко

Динамо у Словенії зіграло свій четвертий матч в рамках передсезонної підготовки, на цей раз зустрівшись з англійським Вест Бромвичем. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

У першому таймі команди не могли відкрити рахунок, однак у другій половині гри центральний захисник Вест Брома Нет Філліпс пробив ворота киян. Однак, Владислав Ванат через 20 хвилин після цього відновив рівновагу, що і протрималася до кінця матчу.

Відзначимо, що раніше команда Олександра Шовковського двічі зіграла з угорським клубом Кішварда (0:2, 3:0) та поступилася данському Мідтьюлланду (1:3).

Контрольний матч

Динамо – Вест Бромвич – 1:1

Голи: Ванат, 76 – Філліпс, 56.