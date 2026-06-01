Сергій Разумовський

Збірна Бразилії впевнено перемогла Панаму в товариському матчі з рахунком 6:2.

Початок зустрічі залишився за бразильцями: вже на 2-й хвилині рахунок відкрив Вінісіус Жуніор, який влучно виконав штрафний удар. Для вінгера цей гол став першим за національну команду за останні п’ять матчів. Востаннє він забивав за збірну 10 жовтня у грі проти Південної Кореї, яка завершилася перемогою Бразилії 5:0.

Окрім забитого м’яча, Вінісіус також записав на свій рахунок результативну передачу, асистувавши Каземіро, який відзначився на 39-й хвилині.

У підсумку Бразилія здобула розгромну перемогу завдяки голам Вінісіуса Жуніора, Каземіро, Раяна, Лукаса Пакети, Ігора Тьяго, який реалізував пенальті, та Даніло. У складі Панами відзначився Гарві, також автогол оформив Матеус Кунья.

Товариський матч

Бразилія – Панама 6:2

Голи: Вінісіус Жуніор, 2, Каземіро, 39, Раян, 53, Лукас Пакета, 60, Ігор Тьяго, 63 (пен.), Даніло, 81 – Кунья, 14 (автогол), Гарві, 84

Раніше повідомлялося, що нападник київського Динамо Едуардо Герреро не отримав виклик до збірної Панами на чемпіонат світу-2026.