Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Едуардо Герреро не потрапив до остаточної заявки збірної Панами на чемпіонат світу-2026. Водночас 26-річний форвард долучався до відбору: зіграв у трьох матчах, у яких відзначився одним голом і однією результативною передачею.

👥 Заявка збірної Панами на чемпіонат світу

🧤 Голкіпери: Орландо Москера (Аль-Фейха), Луїс Мехія (Насьйональ), Сесар Самудіо (Маратон)

🛡 Захисники: Майкл Мурільйо (Бешикташ), Хосе Кордоба (Норвіч), Сесар Блекмен (Зальцбург), Ерік Девіс (Пласа Амадор), Фідель Ескобар (Сапрісса), Андрес Андаде (ЛАСК), Родерік Міллер (Туран), Хорхе Гутьєррес (Депортіво Ла-Гуайра), Едгардо Фарінья (Нижній Новгород).

🧠 Півзахисники: Анібаль Годой (Сан-Дієго), Адальберто Карраскілья (Пумас), Йоель Барсенас (Масатлан), Хосе Луїс Родрігес (Хуарес), Карлос Гарві (Міннесота Юнайтед), Крістіан Мартінес (Хапоель Іроні Кірьят-Шмона), Сесар Яніс (Кобресаль), Альберто Кінтеро (Пласа Амадор), Асаріас Лондоньйо (Універсідад Католика Кіто).

🎯 Нападники: Ісмаель Діас (Леон), Хосе Фахардо (Універсідад Католика Кіто), Сесіліо Вотермен (Універсідад Консепсьон), Томас Родрігес (Сапрісса).

На чемпіонаті світу 2026 року збірна Панами виступатиме у групі L. На груповому етапі її суперниками будуть Англія, Хорватія та Гана.

У сезоні за Динамо Герреро забив дев’ять м’ячів і зробив дві результативні передачі. Зокрема саме його гол став переможним у заключній грі сезону проти Кудрівки, яка завершилася з рахунком 3:2.