Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Харкова Кауан Баптістелла не допоможе команді на початку нового чемпіонату України. Ушкодження, якого 18-річний футболіст зазнав під час контрольного матчу проти Яблонця (0:1), виявилося серйознішим, ніж передбачалося спочатку.

За інформацією «ТаТоТаке», медичне обстеження виявило у бразильського італійця травму плеча. За попередніми прогнозами лікарів, відновлення гравця триватиме близько чотирьох тижнів.

Через це Баптістелла майже напевно не зможе взяти участь щонайменше у двох перших турах нового сезону української Прем’єр-ліги. Точніші терміни повернення футболіста до тренувань і матчів залежатимуть від його самопочуття та темпів реабілітації.

Кауан Баптістелла приєднався до Харкова на початку 2026 року, коли клуб ще мав назву Металіст 1925. Відтоді легіонер провів за команду десять матчів.

За цей період атакувальний хавбек встиг відзначитися одним забитим м’ячем. Очікувалося, що в новому сезоні він отримає більше ігрового часу та відіграватиме важливу роль в атакувальній побудові команди, однак травма плеча змусить футболіста пропустити старт чемпіонату.

Гучний трансфер в УПЛ. ФК Харків домовився про придбання голкіпера за солідні гроші.