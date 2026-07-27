Чісора хоче побити Усика поза боксерським рингом
Британський ветеран дуже розлючений на Олександра
близько 2 годин томуПідписатися в
Британський боксер надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-14, 23 КО) для Seconds Out розповів, що готовий влаштувати бійку з колишнім абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях українцем Олександром Усиком (25-0, 16 КО).
Коли я тебе бачив у Москві, ти дуже різко висловився про Олександра Усика, назвавши його виродком. Ти з ним розмовляв чи взагалі контактував після цього?
«Н***й цього хлопця. Коли я його побачу, то поясню йому, що до чого».
В Америці ми говоримо «on sight». Ти маєш на увазі, що щойно побачиш Усика – одразу полізеш у бійку?
«Так, я готовий розпочати бійку з Усиком, щойно побачу його. Він уже знає про це. Я йому вже сказав».
Добре. Будь обережним.
«Що ти сказав?».
Я сказав бути обережним.
«Із чим?».
З Олександром Усиком.
«Знаєш, як мене називають на вулицях? Дібо (хуліган з фільму «П’ятниця», який тримав у страху весь район – прим)».
Нагадаємо, Чісора назвав Усика виродком через бій проти Вайлдера.
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