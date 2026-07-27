Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-14, 23 КО) для Seconds Out розповів, що готовий влаштувати бійку з колишнім абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях українцем Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Коли я тебе бачив у Москві, ти дуже різко висловився про Олександра Усика, назвавши його виродком. Ти з ним розмовляв чи взагалі контактував після цього?

«Н***й цього хлопця. Коли я його побачу, то поясню йому, що до чого».

В Америці ми говоримо «on sight». Ти маєш на увазі, що щойно побачиш Усика – одразу полізеш у бійку?

«Так, я готовий розпочати бійку з Усиком, щойно побачу його. Він уже знає про це. Я йому вже сказав».

Добре. Будь обережним.

«Що ти сказав?».

Я сказав бути обережним.

«Із чим?».

З Олександром Усиком.

«Знаєш, як мене називають на вулицях? Дібо (хуліган з фільму «П’ятниця», який тримав у страху весь район – прим)».

Нагадаємо, Чісора назвав Усика виродком через бій проти Вайлдера.