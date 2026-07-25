Павло Василенко

Воротар ізраїльського Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков найближчим часом може повернутися до чемпіонату України. Як повідомляє Sport5, ФК Харків після тривалих перемовин досяг домовленості з ізраїльським клубом щодо трансферу 24-річного голкіпера.

Спочатку Маккабі відхилив пропозицію української сторони у розмірі 2,5 мільйона євро, після чого ФК Харків був змушений збільшити суму ще на 300 тисяч. У підсумку сторони погодили трансфер за 2,8 мільйона євро.

Окрім цього, клуб із Хайфи включив до угоди пункт про отримання 15 відсотків від суми майбутнього перепродажу воротаря. Єрмаков уже дав згоду на перехід і звернувся до керівництва Маккабі з проханням не перешкоджати його поверненню до Української Прем'єр-ліги.

У минулому сезоні голкіпер провів за Маккабі 37 матчів, пропустив 45 м'ячів і 12 разів зберіг свої ворота «сухими». У травні Єрмаков уперше отримав виклик до національної збірної України, однак дебютувати за головну команду країни поки не встиг.

Його контракт із Маккабі чинний до 30 червня 2027 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 2,5 мільйона євро.