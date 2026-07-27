Світоліна – в топ-10 рейтингу WTA, Снігур і Олійникова встановили кар'єрний рекорд
Костюк зберігла свої позиції
близько 1 години томуПідписатися в
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Туру.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 10-ту позицію, Марта Костюк залишилась 11-ю.
Дар’я Снігур обійшла Олександру Олійникову – вони займають 43-те та 44-те місця. Обидві тенісистки встановили особисті рекорди.
Рейтинг WTA станом на 27 липня:
1. Аріна Соболенко – 8550
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8056
3. Джессіка Пегула (США) – 6300
4. Корі Гауфф (США) – 5649
5. Мірра Андрєєва – 5293
6. Кароліна Мухова (Чехія) – 5168
7. Лінда Носкова (Чехія) – 5016
8. Іга Швьонтек (Польща) – 4539
9. Аманда Анісімова (США) – 4353
10. Еліна Світоліна (Україна) – 4351
11. Марта Костюк (Україна) – 3925
43 (54). Дар’я Снігур (Україна) – 1172
44 (45). Олександра Олійникова (Україна) – 1171
54 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1072
62 (59). Юлія Стародубцева (Україна) – 1008
87 (88). Даяна Ястремська (Україна) – 867
134 (140). Вероніка Подрез (Україна) – 565
196 (206). Анастасія Соболєва (Україна) – 391
256 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 283
450 (444). Єлизавета Котляр (Україна) – 131
Нагадаємо, Снігур не змогла здобути свій перший титул WTA, програвши австрійці Таггер.