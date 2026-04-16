Сергій Разумовський

Донецький Шахтар сьогодні проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмар. Зустріч відбудеться на стадіоні «АФАС» в Алкмарі, а стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Перед грою головні тренери вже визначилися зі стартовими складами. Наставник гірників Арда Туран ухвалив рішення випустити з перших хвилин Ізакі Сілву в центрі поля, попри те, що футболіст зазнав травми голови у першому матчі. Це свідчить про довіру тренерського штабу до півзахисника та його готовність допомогти команді в ключовому поєдинку.

Водночас вінгер Егіналду, який отримав ушкодження у матчі чемпіонату України проти ЛНЗ, розпочне зустріч на лаві запасних. На правому фланзі захисту замість Коноплі від стартового свистка зіграє Вінісіус Тобіас.

Для Шахтаря ця гра є надзвичайно важливою, адже після перемоги 3:0 у першому матчі команда Арди Турана має хороші шанси вийти до півфіналу турніру. Саме тому кадрові рішення тренерського штабу можуть відіграти визначальну роль у спробі втримати комфортну перевагу та оформити прохід далі.

Переможець протистояння між АЗ і Шахтарем у півфіналі Ліги конференцій зустрінеться з найсильнішим у парі Кристал Пелас – Фіорентина. У першому матчі англійський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0, тож саме лондонці наразі мають значну перевагу перед матчем-відповіддю.

