Центральний захисник Полісся Жоау Віалле отримав серйозне пошкодження на тренуванні та буде змушений пропустити приблизно шість місяців. Про стан футболіста повідомив головний тренер житомирської команди Руслан Ротань, а його слова передає пресслужба

Під час матчу Полісся проти Шахтаря (2:0) футболісти житомирського клубу вийшли на поле у футболках на підтримку Віалле. Наставник команди пояснив, що португальськомовний захисник зазнав травми під час одного з тренувань.

На тренуванні дуже прикру травму отримав. На жаль, Жоау випав практично на пів року. Йому буде зроблена операція. Ми бажаємо Жоау якнайшвидшого відновлення. Руслан Ротань

Жоау Віалле виступає за житомирський клуб із липня 2024 року. До Полісся він перебрався з бразильського Ітуану. Чинний контракт футболіста з українською командою розрахований до 30 червня 2028 року.

У поточному сезоні захисник ще не виходив на поле у складі першої команди Полісся. У кампанії-2025/26 він провів три матчі за житомирський клуб і ще одну зустріч зіграв за Полісся-2.

Раніше Віалле вже мав проблеми зі здоров’ям. У лютому футболіст зазнав травми на тренуванні та через це пропустив другу частину сезону. Нове пошкодження ще більше відтермінує його повернення до складу основної команди.