Брентфорд в 3 раунді Кубка Англії завітав до представника Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Команда Єгора Ярмолюка забила по голу в кожному з таймів. Льюїс-Поттер відкрив рахунок в першому таймі, а по перерві Єнсен з пенальті встановив фінальний результат.

Хавбек збірної України разом з командою приїхав на гру, спостерігаючи за грою з лави запасних.

Кубок Англії. 3 раунд

Шеффілд Венсдей - Брентфорд 0:2

Голи: Льюїс-Поттер, 27, Єнсен, 64 (з пенальті)