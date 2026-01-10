Брентфорд без участі Ярмолюка далі крокує в Кубку Англії
Єгор провів гру з Шеффілдом в запасі
близько 1 години тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд в 3 раунді Кубка Англії завітав до представника Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Команда Єгора Ярмолюка забила по голу в кожному з таймів. Льюїс-Поттер відкрив рахунок в першому таймі, а по перерві Єнсен з пенальті встановив фінальний результат.
Хавбек збірної України разом з командою приїхав на гру, спостерігаючи за грою з лави запасних.
Кубок Англії. 3 раунд
Шеффілд Венсдей - Брентфорд 0:2
Голи: Льюїс-Поттер, 27, Єнсен, 64 (з пенальті)