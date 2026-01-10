Миколенко став свідком вильоту Евертона з Кубка Англії
Другий українець вибув з турніру
близько 2 годин тому
Віталій Миколенко / Фото: ФК Евертон
Евертон вибув з боротьби в Кубку Англії, поступившись в 3 раунді Сандерленду.
Основний час завершився з рахунком 1:1, обмінявшись голами Ле Фе та Гарнера з пенальті. Після екстратаймів гра перейшла в серію пенальті, в якій мерсисайдці тричі схибили з позначки, подарувавши Сандерленду путівку до наступного раунду.
Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко вийшов на гру з першиї хвилин та був замінений перед другим екстратаймом.
Кубок Англії. 3 раунд
Евертон - Сандерленд 1:1 (0:3 по пенальті)
Гол: Гарнер 89 (з пенальті) - Ле Фе, 30