Евертон вибув з боротьби в Кубку Англії, поступившись в 3 раунді Сандерленду.

Основний час завершився з рахунком 1:1, обмінявшись голами Ле Фе та Гарнера з пенальті. Після екстратаймів гра перейшла в серію пенальті, в якій мерсисайдці тричі схибили з позначки, подарувавши Сандерленду путівку до наступного раунду.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко вийшов на гру з першиї хвилин та був замінений перед другим екстратаймом.

Кубок Англії. 3 раунд

Евертон - Сандерленд 1:1 (0:3 по пенальті)

Гол: Гарнер 89 (з пенальті) - Ле Фе, 30