Сергій Разумовський

Вінгер Динамо Владислав Кабаєв поступово відновлюється після травми та готується бути готовим до старту біло-синіх у Лізі Європи.

Крайній нападник уже відмовився від милиць і вирушить разом із командою на літні збори. Сам футболіст зазначив, що ще один-два тижні працюватиме за індивідуальною програмою, після чого сподівається вийти на оптимальні кондиції.

Повертаюся з великою енергією та бажанням дарувати емоції собі й уболівальникам, – передає слова Кабаєва «Динамівець». Владислав Кабаєв

У минулому сезоні 30-річний футболіст провів 25 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.

Раніше Динамо вийшло з відпустки. Ярмоленко, Шапаренко та інші гравці не прибули на медобстеження.