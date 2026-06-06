Сергій Разумовський

УЄФА визначила суддівську бригаду, яка працюватиме на товариському матчі між збірними Данії та України. Про це повідомляє пресслужба організації.

Головним арбітром зустрічі призначено представника Норвегії Сіґурда Крінґстада. Допомагатимуть йому на лініях його співвітчизники Рунар Лангсет та Оле Андреас Хаукасен, які виконуватимуть обов’язки асистентів головного судді. Функції четвертого арбітра під час поєдинку виконуватиме Каролін Марі Єнсен.

Товариський матч Данія – Україна відбудеться завтра, 7 червня. Поєдинок прийматиме місто Оденсе в Данії. Початок зустрічі запланований на 19:30 за місцевим часом.

Раніше Збірна України дізналася свою позицію у новому рейтингу ФІФА після перемоги над Польщею.