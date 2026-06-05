Збірна України дізналася свою позицію у новому рейтингу ФІФА після перемоги над Польщею
Лідирує у рейтингу збірна Аргентини
близько 1 години томуПідписатися в
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг чоловічих національних збірних. Команда України не змінила своєї позиції та залишилася на 32-му місці у світовій класифікації.
У активі «синьо-жовтих» наразі 1549,29 бала. Безпосередньо перед Україною розташувалася збірна Норвегії, яка посідає 31-шу сходинку з показником 1555,60 бала.
Лідером рейтингу залишається чинний чемпіон світу Аргентина — команда має 1874,81 бала. Друге місце посідає Іспанія, а третю позицію утримує Франція.
Топ-10 рейтингу ФІФА
- Аргентина – 1874.81
- Іспанія – 1873.01
- Франція – 1869.43
- Англія – 1825.97
- Португалія – 1763.83
- Бразилія – 1762.66
- Марокко – 1756.94
- Нідерланди – 1751.10
- Бельгія – 1739.55
- Німеччина – 1731.30
Оновлення рейтингу відбулося після останніх міжнародних матчів збірних. Наприкінці травня Україна провела товариську зустріч із Польщею та здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0.
Голами у складі української команди відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Цей матч став дебютним для італійського спеціаліста Андреа Мальдери на посаді головного тренера національної збірної.
Свій наступний контрольний поєдинок Україна проведе 7 червня. Суперником команди стане збірна Данії, а зустріч відбудеться на виїзді.