Сергій Разумовський

Богдан Лєднєв офіційно залишив Полісся. Про завершення співпраці з півзахисником повідомила пресслужба житомирського клубу.

28-річний футболіст покинув команду у зв’язку із завершенням терміну дії контракту. Нова угода між сторонами підписана не була, тож Лєднєв отримав статус вільного агента.

У Поліссі Богдан провів один із етапів своєї кар’єри, ставши частиною команди, яка продовжувала закріплюватися на вершині українського футболу. Загалом у складі житомирян Лєднєв провів 34 матчі в усіх турнірах. На його рахунку два забиті м’ячі та три результативні передачі. У клубі відзначили внесок футболіста та подякували йому за період, проведений у команді.

Лєднєв є вихованцем Дніпра. У 2016 році він приєднався до системи Динамо, де перебував на контракті загалом сім років. За першу команду київського клубу півзахисник зіграв 32 матчі та забив два м'ячі.

Водночас значну частину періоду в Динамо футболіст провів в орендах. Зокрема, Лєднєв виступав за Зорю, де був одним із лідерів команди Віктора Скрипника. Також у його кар’єрі був закордонний етап у складі угорського Фехервара.

У 2023 році Динамо продало Лєднєва до Дніпра-1. Сума трансферу, за наявною інформацією, становила 500 тисяч євро.

Раніше Полісся підписало гравця з чотирма результативними діями у минулорічній ЛЧ.