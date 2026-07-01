Зінченко, його експартнер по Арсеналу і ще один гравець офіційно залишили Аякс
Амстердамський гранд вирішив не продовжувати контракти з футболістами
близько 1 години томуПідписатися в
Пресслужба Аякса офіційно повідомив про кадрові рішення після завершення сезону та оголосив про відхід одразу кількох футболістів. Серед гравців, які залишили амстердамський клуб, опинився й український універсал Олександр Зінченко. Його контракт із нідерландською командою завершився 30 червня, а сторони вирішили не продовжувати співпрацю на новий сезон.
Таким чином, 29-річний українець отримав статус вільного агента і тепер може самостійно вести переговори з іншими клубами. Для Зінченка цей етап кар’єри в Аяксі виявився дуже коротким і складним, адже повноцінно проявити себе в команді він так і не встиг.
Разом із Зінченком амстердамський клуб також залишили ще двоє футболістів. Йдеться про чеського воротаря Вітезслава Яроша та японського захисника Такехіро Томіясу, який раніше виступав за Арсенал разом з українцем. Їхні контракти з Аяксом також добігли кінця, після чого клуб ухвалив рішення не продовжувати угоди.
Період виступів Зінченка в чемпіонаті Нідерландів склався для нього невдало насамперед через проблеми зі здоров’ям. Український футболіст встиг провести за Аякс лише два офіційні матчі, після чого зазнав серйозної травми. Пошкодження він отримав у середині лютого під час поєдинку Ередивізі проти Фортуни Сіттард.
Після медичного обстеження стало відомо, що травма потребує тривалого відновлення. Орієнтовний термін реабілітації оцінили у шість-сім місяців, через що Зінченко фактично вибув до кінця сезону. Надалі він уже не повертався на поле в офіційних матчах і не зміг допомогти команді на вирішальному відрізку кампанії.
Саме тривала пауза, пов’язана з відновленням, могла стати одним із факторів, які вплинули на рішення керівництва Аякса не пропонувати українському футболісту новий контракт. У клубі вирішили оновити склад після завершення сезону, а Зінченко тепер буде шукати новий варіант продовження кар’єри.
За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість Олександра Зінченка становить 8 мільйонів євро. Попри невдалий відрізок в Аяксі, українець залишається досвідченим і універсальним футболістом, здатним зіграти як у захисті, так і в центрі поля. Тож варто стежити за подальшими новинами щодо його майбутнього.
Минулого сезону Аякс фінішував лише на п’ятому місці в чемпіонаті Нідерландів, що стало не найкращим результатом для клубу з такими амбіціями. Після завершення кампанії амстердамці почали кадрову перебудову, частиною якої став і відхід Зінченка.