Сергій Разумовський

Пресслужба Аякса офіційно повідомив про кадрові рішення після завершення сезону та оголосив про відхід одразу кількох футболістів. Серед гравців, які залишили амстердамський клуб, опинився й український універсал Олександр Зінченко. Його контракт із нідерландською командою завершився 30 червня, а сторони вирішили не продовжувати співпрацю на новий сезон.

Ajax can confirm that Vítězslav Jaroš, Takehiro Tomiyasu and Oleksandr Zinchenko will leave the club when their contracts expire on June 30, following the end of the 2025/26 season.



We'd like to thank Vítězslav, Takehiro and Oleksandr for their commitment and contribution to the… pic.twitter.com/DXmrMp4WsA — AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2026

Таким чином, 29-річний українець отримав статус вільного агента і тепер може самостійно вести переговори з іншими клубами. Для Зінченка цей етап кар’єри в Аяксі виявився дуже коротким і складним, адже повноцінно проявити себе в команді він так і не встиг.

Разом із Зінченком амстердамський клуб також залишили ще двоє футболістів. Йдеться про чеського воротаря Вітезслава Яроша та японського захисника Такехіро Томіясу, який раніше виступав за Арсенал разом з українцем. Їхні контракти з Аяксом також добігли кінця, після чого клуб ухвалив рішення не продовжувати угоди.

Період виступів Зінченка в чемпіонаті Нідерландів склався для нього невдало насамперед через проблеми зі здоров’ям. Український футболіст встиг провести за Аякс лише два офіційні матчі, після чого зазнав серйозної травми. Пошкодження він отримав у середині лютого під час поєдинку Ередивізі проти Фортуни Сіттард.

Після медичного обстеження стало відомо, що травма потребує тривалого відновлення. Орієнтовний термін реабілітації оцінили у шість-сім місяців, через що Зінченко фактично вибув до кінця сезону. Надалі він уже не повертався на поле в офіційних матчах і не зміг допомогти команді на вирішальному відрізку кампанії.

Саме тривала пауза, пов’язана з відновленням, могла стати одним із факторів, які вплинули на рішення керівництва Аякса не пропонувати українському футболісту новий контракт. У клубі вирішили оновити склад після завершення сезону, а Зінченко тепер буде шукати новий варіант продовження кар’єри.

За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість Олександра Зінченка становить 8 мільйонів євро. Попри невдалий відрізок в Аяксі, українець залишається досвідченим і універсальним футболістом, здатним зіграти як у захисті, так і в центрі поля. Тож варто стежити за подальшими новинами щодо його майбутнього.

Минулого сезону Аякс фінішував лише на п’ятому місці в чемпіонаті Нідерландів, що стало не найкращим результатом для клубу з такими амбіціями. Після завершення кампанії амстердамці почали кадрову перебудову, частиною якої став і відхід Зінченка.