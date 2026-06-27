Сергій Разумовський

Полісся офіційно оголосило про підписання вінгера збірної Кабо-Верде Леандру Андраде. 26-річний футболіст перейшов до житомирського клубу з азербайджанського Карабаху на правах повноцінного трансферу.

Контракт Андраде з Поліссям розрахований до кінця червня 2029 року. У новій команді півзахисник виступатиме під 11-м номером. Фінансові деталі угоди клуб не розкриває, однак раніше повідомлялося, що сума трансферу може становити близько трьох мільйонів євро.

До Полісся Андраде приєднався у статусі одного з лідерів Карабаху. У складі азербайджанського клубу він чотири рази ставав чемпіоном країни та вигравав Кубок Азербайджану.

Загалом за Карабах вінгер провів 213 матчів, у яких забив 60 голів і віддав 61 результативну передачу. Особливо успішним для нього став сезон-2024/25, коли він став найкращим бомбардиром чемпіонату Азербайджану з 15 забитими м’ячами.

Андраде також має досвід виступів за національну збірну Кабо-Верде, до якої викликається з 2022 року. У складі збірної він провів 7 матчів і був учасником Кубка африканських націй. Окрім кабо-вердійського, футболіст має також громадянство Португалії.

У минулому сезоні Ліги чемпіонів Андраде виступав за Карабах на загальному етапі турніру. У дев’яти матчах він відзначився трьома голами та однією результативною передачею. Серед найяскравіших моментів — забиті м’ячі у ворота лондонського Челсі та лісабонської Бенфіки.

Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій Полісся зіграє проти данського Копенгагена.