Офіційно. Полісся підписало гравця з чотирма результативними діями у минулорічній ЛЧ
Пройдуть Копенгаген?
близько 4 годин томуПідписатися в
Полісся офіційно оголосило про підписання вінгера збірної Кабо-Верде Леандру Андраде. 26-річний футболіст перейшов до житомирського клубу з азербайджанського Карабаху на правах повноцінного трансферу.
Контракт Андраде з Поліссям розрахований до кінця червня 2029 року. У новій команді півзахисник виступатиме під 11-м номером. Фінансові деталі угоди клуб не розкриває, однак раніше повідомлялося, що сума трансферу може становити близько трьох мільйонів євро.
До Полісся Андраде приєднався у статусі одного з лідерів Карабаху. У складі азербайджанського клубу він чотири рази ставав чемпіоном країни та вигравав Кубок Азербайджану.
Загалом за Карабах вінгер провів 213 матчів, у яких забив 60 голів і віддав 61 результативну передачу. Особливо успішним для нього став сезон-2024/25, коли він став найкращим бомбардиром чемпіонату Азербайджану з 15 забитими м’ячами.
Андраде також має досвід виступів за національну збірну Кабо-Верде, до якої викликається з 2022 року. У складі збірної він провів 7 матчів і був учасником Кубка африканських націй. Окрім кабо-вердійського, футболіст має також громадянство Португалії.
У минулому сезоні Ліги чемпіонів Андраде виступав за Карабах на загальному етапі турніру. У дев’яти матчах він відзначився трьома голами та однією результативною передачею. Серед найяскравіших моментів — забиті м’ячі у ворота лондонського Челсі та лісабонської Бенфіки.
Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій Полісся зіграє проти данського Копенгагена.